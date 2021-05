Milford/Laurens tops Downsville, G-MU/Morris in track

STAFF REPORT • Special to www.AllOTSEGO.com

Milford-Laurens topped visiting Downsville and Gilbertsville-Mount Upton/Morris is boys and girls track Tuesday, May 25, in Milford.

Riley Stevens won the 100, 200 and 400 for the M/L boys, which beat second-place Downsville, 80.5 to 48.5.

Sarah Munson won the shot put and discus for the M/L girls, which beat second-place Downsville, 116.5 to 22.

Boys team scores: Laurens/Milford 80.5, Downsville 48.5, G-MU/Morris 19.

3200 relay: 1) (Brunner, Aiello, Gaebel, Ree), 10:04.2, 2) L/M, 10:28.7.

110 hurdles: 1) Jacob Spoor (M), 23.4.

100: 1) Riley Stevens (L/M), 11.8, 2) A. Ruiz (D), 11.9, 3) W. Clark (L/M), 12.7.

1600: 1) Carter Stevens (L/M), 4:55.0; 2) G. Brunner, 5:30.3, 3) S. King, 5:46.7.

400: 1) Riley Stevens (L/M), 55.4, 2) A. Steele (D), 59.7, 3) D. Aiello (D), 1:02.6.

400 relay: 1) L/M (Clark, Jubar, Rotollo, West), 53.0.

400 hurdles: 1) Carter Stevens (L/M), 1:14.5, 2) J. Lapilusa (L/M), 1:17.1.

800: 1) Tristian Reed (D), 2:27.9, 2) D. West (L/M), 2:33.0, 3) A. Gaebel (D), 2:36.5.

200: 1) Riley Stevens (L/M), 24.0, 2) A. Ruiz (D), 24.2, 3) E. Jubar (L/M), 25.2.

3200: 1) Carter Stevens (L/M), 11:51.1.

1600 relay: 1) L/M, 4:08.6, 2) DOW, 4:45.7.

Long jump: 1) Wendell Clark (L/M), 16-11.5, 2) T. Reed (D), 13-6, 3) S. King (M), 12-10.5.

Triple jump: 1) Andrew Ruiz (D), 34-4, 2) G. Brunner (D), 33-9.5, 3) Z. Brown (L/M), 31-4.75.

High jump: 1) Ethan Jubar (L/M), 5-6, 2) A. Gaeble (D), 5-2, 3) J. Spoor (M), 4-6.

Shot put: 1) Aaron Steele (D), 40-2, 2) S. Eckberg (L/M), 36-2, 3) N. Burlison (M), 30-2.

Discus: 1) Sawyer Eckberg (L/M), 107-11, 2) L. Dewitt (D), 75-0, 3) J. Spoor (M), 70-1.5.

Girls team scores: Laurens/Milford 116.5, Downsville 22, Morris 18.5.

3200 relay: 1) L/M (Walker, Cox, Allen, Bookhout), 13:47.8.

100 hurdles: 1) Nicole Stanley (L/M), 19.4, 2) B. Saggese (L/M), 20.3, 3) M. King (M), 20.5.

100: 1) Samantha Severing (D), 13.2, 2) E. Chickerell (L/M), 14.3, 3) M. King (M), 14.5.

1500: 1) Emily Stanley (L/M), 5:55.6, 2) P. Darling (D), 6:03.9, 3) A. Walker (L/M), 6:10.7.

400: 1) Kyrah Andrades (L/M), 1:07.4, 2) K. Tilley (M), 1:10.5, 3) M. Saggese (L/M), 1:11.6.

400 relay: 1) L/M (Barown, Munson, Brodie, Chickerell), 58.0.

400 hurdles: 1) Kyrah Andrades (L/M), 1:18.9, 2) N. Stanley (L/M), 1:23.7, 3) E. Allen (L/M), 1:32.5.

800: 1) Emily Stanley (L/M), 2:57.2, 2) A. Walker (L/M0, 3:05.4, 3) P. Darling (D), 3:14.8.

200: 1) Samantha Severing (D), 27.5, 2) E. Chickerell (L/M), 29.9, 3) K. Andrades (L/M), 29.91.

3000: 1) Emily Stanley (L/M), 13:24.1, 2) A. Walker (L/M), 14:36.1.

1600 relay: 1) L/M, 5:00.2.

Long jump: 1) Samantha Severing (D), 13-9, 2) A. Munson (L/M), 13-6.5, 3) E. Chickerell (L/M), 12-7.5.

Triple jump: 1) Alison Munson (L/M), 29-6.5, 2) M. Saggese (L/M), 27-4, 3) J. Brodie (L/M), 26-4.5.

High jump: 1) Mariah Saggese (L/M), 5-0, T-2) K. Tilley (M), 4-0, T-2) B. Saggese (L/M), 4-0.

Shot put: 1) Sarah Munson (L/M), 28-6, 2) N. Segina (L/M), 23-2, 3) T. Ives (M), 18-1.

Discus: 1) Sarah Munson (L/M), 84-1, 2) N. Segina (L/M), 75-8, 3) Y. King (M), 58-8.